放棄18% 劉明新：不希望有人跟進
新北市新埔國中退休教師劉明新註銷18%優惠存款，引起網路熱議。 劉明新今天在臉書上表示，放棄18趴是個人選擇，不希望其他人跟進，造成大家困擾表達歉意。
劉明新今天在臉書的簡短聲明為：一、18趴爭議是歷史與制度的問題，不能全怪軍公教政；如要根本改革，需要從制度面作可長可久的思考，徹底的翻新。
二、放棄18趴，只是我個人的選擇，只是希望加速年金改革的速度，並不希望其他人也跟進。造成大家的困擾，在此表達歉意。
三、這只是一件我個人的小事，期盼媒體不要再過度報導。
四、網路上有一些不實或誤解的評論，我都以諒解的態度接受，並且不予回應。因為他們會誤解我，是因為他們不知道我對這塊土地的愛有多深。
五、請媒體和大眾能關注人民作主教育基金會行踏的三個訴求：補正公投法、修正選罷法、修訂憲法。唯有不斷改革，深化台灣的民主，台灣才能進入真正的民主國家之列，並逐漸建造一個慈悲、希望、愛與公義的國度。1050910
(中央社)
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