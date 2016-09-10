菸價調整 國健署10月拋修法討論
衛生福利部國民健康署長王英偉今天表示，10月底前將提菸害防制法部分條文修正草案，全面檢討內容，優先納入電子菸管理，「希望愈嚴愈好」，菸價調整也會一併討論。
王英偉上午出席民間團體舉辦的反電子菸記者會表示，菸害防制法應全面修法，國健署依世界衛生組織菸草控制框架公約推動修法，預計10月底前提修法草案。
他會後受訪說，電子菸一定要納入菸害防制法管理，愈嚴格愈好，最好將電子菸視為一般菸品，但管理到什麼程度，還需廣納各界意見、多溝通。
記者提問，若將電子菸納入管理，是否也要菸品健康福利捐？王英偉表示，目前還沒定論，增加菸價是國際上來說，戒菸、減少抽菸的很好方法，但還需更多了解電子菸操作模式，也要更清楚國際規範再決定。
至於一般菸品菸價，他說，菸價含菸捐和菸稅，菸價要提高，「但什麼時候不知道」，預計10月底提修法時一併討論。
國健署表示，世界衛生組織建議菸捐、菸稅應占菸品售價7成，目前台灣約47％。
王英偉說，目前台灣菸價在國際是後段班，較便宜。要不要檢討菸價，10月底提出的版本會再說明。1050910
(中央社)
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