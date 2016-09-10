北市：土壤液化房屋沉陷慢有充裕時間逃

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台北市今天公布「土壤液化潛勢圖查詢系統」，工務局表示，土壤液化發生後，房屋會因自重沉陷較緩慢，民眾有機會可逃出建築物，且民國88年後新建物，依法需施做抗液化設計。

台北市工務局說，「台北市政府土壤液化潛勢圖」以比例尺5000分之1（中級精度）土壤液化潛勢圖，是全國第一個由縣市政府提出符合中央建議第二級圖資，可用於都市計畫、防災規劃。

工務局指出，土壤液化是指土壤在激烈搖動，讓土壤顆粒間的水壓增高，顆粒間接觸力降低，當接觸力消失時，土壤顆粒懸浮水中，失去承載能力，讓整個固體土壤變成液體砂漿。

當孔隙水壓過高時，水與部分砂土會經由地層裂隙，往上衝出地面，造成噴砂現象，構成土壤液化主要環境為疏鬆砂質土壤、低塑性粉土或粘土高的地下水位以及夠大震動力。

工務局說，土壤液化易發生在高地下水位且土壤以疏鬆砂質土壤為主地區，像濱海地區、溼地、砂丘、舊河道、人工填土區及海埔新生地等。

土壤液化易造成大範圍建築物下陷與傾斜、地坪隆起龜裂、非結構梁柱龜裂破損等損壞，還有像是橋墩傾斜下陷，堤防護岸崩塌傾覆，地下管線或人孔蓋上浮、斷裂等。

工務局表示，土壤液化發生後，房屋因建築物自重沉陷的過程較慢，住戶有充裕時間可逃出，不太會危害生命，且民國88年12月29日後新建物已考慮土壤條件做抗液化設計。1050910

(中央社)