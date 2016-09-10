蔡總統：金門是兩岸關係良性互動的起點

蔡英文總統上午前往金門陸軍航特部兩棲營視導。總統致詞時表示，在冷戰結束之後，金門是兩岸關係良性互動的起點，沒有從金門啟動小三通，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿和文化交流。戰爭與和平都在金門，金門就是時代的縮影。

蔡總統說，這個地方（金門），有多重的歷史意義。一方面，從古寧頭到八二三，大大小小的戰役，若沒有國軍在金門的堅守奮戰，就沒有今天台灣的民主與繁榮。今天，看到這種奮戰的精神，在各位身上傳承，讓我感到非常欣慰。

蔡總統指出，防區部隊與島上居民維持密切互動，許多閒置陣地現在成為觀光景點。軍民一體、資源分享與責任共擔，這種「軍民同島一命」的金門文化，正是我推動國防改革的方向；93軍人節當天，許多現役軍人身著軍服，抬頭挺胸地走入民間，獲得民眾的掌聲，我也與有榮焉。

蔡總統強調，要贏回國軍尊嚴，我們沒有其他方法，也沒有捷徑，我們就是全力以赴。我們都要用最好的表現，來爭取人民的信任。我們要用最嚴格的自我要求，來打造軍人獨一無二的價值。

蔡總統說，傳統上，軍人不如其他職業自由，部隊的各種規定也比較嚴謹。因此，在維持紀律的同時，我也希望推動國軍創新的思維與文化，讓年輕人的活力帶動國軍的改革；所以，各級領導幹部應該要積極打造，一個既有紀律，又能發揮創意的工作和生活的環境。

蔡總統強調，主官、主管切記，任何的創新如果流於形式，又變成文書作業，不僅失去了原本的美意，反而造成基層的負擔。這也是他三番兩次，叮嚀大家的事。

蔡總統指出，創新需要不斷的學習。要推動國防改革，首先要鼓勵每一位官兵保持學習的習慣。除了精實營區內的軍事訓練外，政府會健全在營進修與公餘進修的管道，讓大家有更多的機會充實自己，並且，好好思考未來。

(旺報)