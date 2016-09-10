賽前轉念換推桿 強森BMW賽衝第1
推桿是「賺錢」最重要的1支球桿！世界排名第2美國重炮強森，因為賽前決定換1支新推桿，讓他在美巡聯邦盃季後賽第3戰─BMW錦標賽前兩輪，得到並列第1代價，且於第2輪飆出改寫球場紀錄的63桿(-9)。
「過去幾個星期，我的推桿路線出現了問題，球一直推不到我設定的路線上，周我試了最後4洞就決定用這支新球桿。」強森周3打完職業／業餘配對賽，確定用新推桿迎戰BMW錦標賽。
10日打完第1輪因雨未完成的補賽，強森僅用23推交出67桿(-5)，接著第2輪表現更加犀利，第9洞5桿洞第3桿直接從沙坑擊球進洞，第15洞同樣5桿洞25呎1推進洞，「1天2鷹」，加上5隻小鳥，這輪飆出球場紀錄63桿(-9)，以總桿140桿(-14)，躍居與第2輪揮出65桿(-7)的同胞卡斯楚並列領先。
六天前在場德意志銀行錦標賽前3輪都打出66桿領先的英格蘭好手凱西，因決賽輪失常打出74桿退居第4；這場比賽前兩輪揮出67、66桿，以133桿(-11)3桿之差位居第3，很有捲土重來爭冠的味道。
聯邦盃前2戰冠軍美國瑞德與北愛爾蘭麥克羅伊，同以140桿(-4)，與「球王」澳洲戴伊、世界第4美國新秀史畢斯等人並列第19，落後10桿，第3輪必須盡可能靠近領先者，才有希望爭奪逆轉勝。
(中時電子報)
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