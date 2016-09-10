謝忻找王少偉陪睡　邵庭餓昏願嫁小鐘

謝忻竟帶著王少偉照片外出過夜，還搭配假男友環抱抱枕。（衛視中文台提供）

邵庭睡夢中被突擊，身旁放著她最愛的醜玩偶。（衛視中文台提供）

庹宗康帶著邵庭、謝忻及來賓小鐘、ㄚ頭到金瓜石外景。（衛視中文台提供）

庹宗康主持衛視中文台《旅行應援團》日前到金瓜石找美味，庹宗康一大早就帶著來賓小鐘跟丫頭突擊謝忻跟邵庭的房間，意外發現兩人陪睡的療癒小物。邵庭突然從被子裡被挖醒，身旁放著醜比頭造型玩偶；謝忻則是被撞見敷著搞怪藝妓面膜，枕頭旁竟貼著緋聞男友王少偉照片的愛心板子，最驚悚的是，板子旁還放著一根不明異物。

一「根」異物放在王少偉照片旁，引發遐想，眾人紛紛質疑該物品的功能，謝忻趕緊解釋是方便按摩跟抓癢的「不求人」，除此之外，她肩膀還背著帶有臂彎造型的男朋友抱枕，讓庹宗康不解嘆道：「妳們有這麼寂寞？」

自從節目改外景後，邵庭常常吃運不佳，錄影前還得自己狂嗑一頓再上工，還哭訴曾餓到店家包便當給她吃，錄影當天依然狀況連連，邵庭玩美食十八啦，骰子怎麼骰就是吃不到，被笑說：「跑那麼遠來看人家吃。」邵庭餓昏頭忍不住對小鐘亂求婚：「如果我今天都吃不到，小鐘哥就要娶我，然後匯一千萬到我的戶頭。」庹宗康聽了直接代小鐘回覆：「妳現在是要他命耶！」

(中時)