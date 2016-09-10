獨家／BIGBANG勝利才來一天就開趴 再度極樂台灣
BIGBANG昨天來台，今天在林口體育館繼續第二場演出。他們見面會規格不比演唱會，票房僅達五成。不過因為演出酬勞不受票房影響，BIGBANG四名成員心情輕鬆，回台北後繼續開After Party，等不及高雄場唱完就急著慶功。
BIGBANG去年來台開唱，老么勝利在夜店摟妹，被媒體捕捉到「極樂台灣」的私人行程。原本就是夜店咖的他這次來照樣不忘開趴，本報接獲爆料指出，他昨晚在文華東方總統套房慶功，享受滿屋小模、網美圍繞。現場嚴格管控進出人員，除了必須經過安檢之外，連手機都不能攜入，就怕有人拍到勝利過嗨的照片。
但人多嘴雜，進場正妹事後不忘對勝利品頭論足，熱烈討論文華東方的Room Service菜色，消息因此流出。且大家狂讚勝利中文超好，不過Party現場只見到勝利一人，其他三名成員不見蹤影，也讓想追星的正妹們頗感遺憾。
(中時)
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