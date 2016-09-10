郭台銘多年前捐款山西 善款疑被亂用

我要評比

廣東南方都市報今天報導，台灣著名商人郭台銘2006年捐款人民幣千萬元幫助山西省葛萬村建設新農村，不過當地卻把事情「辦得糊里糊塗」，「郭台銘想造福家鄉，卻面臨一條深溝」。

南方都市報9日報導，郭台銘於2006年捐款人民幣千萬元幫助老家山西省晉城市澤州縣南嶺鄉葛萬村建設新農村，但錢花了，事卻被人辦得糊里糊塗。

報導表示，現在距離當初捐款已經過去10年，葛萬村卻欠下外債500多萬元。

南都今天發表短評指出，郭台銘的捐款，原先用於家鄉建設養豬場及相關設施如沼氣池等，但目的並未實現。

短評表示，仔細檢審，千萬善款的使用存在非常嚴重的不規範問題。

比如，無論是公共設施的修繕，還是養豬場的建設經營，村委會主任郭衛兵都沒有提供工程預算、設計圖紙、工程決算，也未經過公開招投標。

此外，郭台銘的1000萬元捐款支出中，很大一部分沒有正規發票。

短評指出，郭台銘回鄉看望，給村裡老人發慰問金，為村裡公共設施修繕和經濟發展做捐助，這是典型的「儒家傳統」。

評論說，郭台銘是一位標準鄉賢，但面對的村莊卻不是一個傳統的儒家社會。郭台銘捐款後，村莊內部缺乏足夠機制去確保善款的合理使用。

短評指出，傳統社會或許並不講求透明，但依舊存在一套倫理規範敦促村裡的人能夠「為民辦事」，但這套機制已在今天的葛萬村消失。

至於預算公開、招標透明、公眾監督等理念，這些都是現代慈善運作的基礎概念。很顯然，葛萬村尚未能夠完全接受，遑論實施這套標準。

短評表示，抱著傳統鄉情的郭台銘，面臨的是一個與傳統社會漸行漸遠的老家；公眾所期待的現代慈善，距離在葛萬村落地為時尚早。

而傳統社會早已逝去，現代慈善還未到來，這是橫亙在想造福家鄉的郭台銘面前的一條深溝。1050910

(中央社)