夜載12大桶廢油傾倒海洋 彰檢聲請羈押獲准
彰濱工業區崙尾灣海堤，19日凌晨海巡四一大隊安檢人員發現1男1女，傾倒不明液體，當場查獲載運12桶廢液，每桶50加崙，已傾倒2桶了，逮捕送彰化地檢署偵辦，經檢察官訊問後認定這對錢姓夫婦違反廢棄物清理法第46條之犯嫌重大，且有勾串共犯之虞，今天聲請羈押獲准。
第四一岸巡大隊大隊長陳揚升表示，當晚偷倒廢油是錢姓夫婦，還帶著小孩，利用凌晨海堤人車稀少，載著12大桶不明廢油竟直接傾倒大海，被海巡人員查獲，39歲錢姓男子原本否認犯案，海巡人員勸說「帶著小孩這樣做，是最不好的示範」，錢男才坦承偷倒，隨後帶回訊問，以違反廢棄物清理法移送彰化地檢署偵辦。海巡人員隨後用吸油棉來處理那些已被倒掉的廢油。
彰化地檢署檢察官鄭智文受理偵辦，釐清錢嫌所載運廢油，是受台中市某陳姓業者委託處理。陳姓業者從事廢機油收購、轉賣事業，清洗貯存廢機油之相關設備過程所產生之廢液，本應該委託有清除、處理許可文件之業者進行處理，但是陳姓業者為了節省成本，竟然委託無許可文件的錢嫌任意傾倒。
彰化地檢署9日傳喚陳姓業者到案，釐清是否具有共犯關係，以及是否有其他不法業者參與，今天聲請羈押獲准，全案仍在擴大偵辦中。
(中時)
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