國道火燒車 桃檢偵結司機列殺人被告

遼寧陸客團火燒車釀26死，桃園地檢署今天下午將公布偵結報告，依相關證據，將把司機蘇明成列殺人罪被告，但因人已死亡，最後以不起訴結案。

桃園地檢署今天下午4時將召開0719火燒遊覽車案件偵查終結記者會。國道火燒遊覽車，火災鑑定報告之前出爐，確定起火點在駕駛艙，排除電線走火，因全車罹難無生還者，靠僅有資料拼湊，桃檢今天偵結，根據相關證據，將把蘇明成列殺人罪被告，最後以不起訴結案，蘇的家屬恐拿不到其意外險新台幣200萬元理賠金。

鉅龍旅行社承辦遼寧24人旅遊團，7月19日結束8天7夜環台之旅，搭乘玫瑰石通運遊覽車，準備前往桃機搭機返家，但在國道2號西向2.8公里處發生火燒車的意外，造成了24名陸客、以及台籍遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文共26人全數都罹難。

桃園地檢署檢察官經過連日調查與相關卷證送驗，火災鑑定報告之前出爐，幾確定起火點就是在駕駛艙，但因鑑識人員沒有發現電線短路走火現象，可說排除電線走火釀禍的可能，因而朝人為因素。

檢方依蘇明成體內酒精成分飆高，走道有汽油潑濺痕，車內有5瓶汽油，以及蘇明成生前曾向友人抱怨性侵官司纏身恐有5年不見天日等跡象，全案朝蘇明成灌醉自己，再以汽油縱火釀禍。

檢方依證據研判，蘇明成是有計畫性預謀自焚，潑灑汽油縱火後，讓全車無法逃生可能，拖累車內25人陪葬，將他列為殺人罪被告。1050910

(中央社)