鍋爐爆炸引發火災 孟加拉工廠至少10死

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警方今天表示，孟加拉一家包裝工廠鍋爐爆炸引發猛烈火勢，至少10人葬生火窟；由於火勢尚未受到控制，死亡人數可能攀升。

警官伊斯蘭（Sirajul Islam）告訴法新社：「我們已經證實至少10人罹難，由於火勢尚未受到控制，死亡人數將增加。」

這座工廠位於達卡北方的工業城鎮東吉（Tongi），鍋爐房爆炸後竄出火舌，一路延燒到這棟4層樓工廠時，約有100人在裡面工作。（譯者：中央社張曉雯）1050910

(中央社)