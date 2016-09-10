911屆滿15週年 蓋達揚言重演攻擊事件

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911恐怖攻擊事件屆滿15週年，蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）透過影片威脅美國，稱如同2001年9月11日的「數以千計」攻擊事件將不斷重演。

法新社報導，8日上傳到YouTube的影片中，薩瓦里將911事件歸咎於美國「對抗我們的罪」。

他表示，若美國繼續如此，911事件「將會重複上演幾千次」。

2001年9月11日，遭劫持的飛機攻擊紐約世界貿易中心，造成2753人死亡。

同日稍後在五角大廈（Pentagon）也發生致命攻擊事件，另一架遭劫持客機則在賓州鄉間墜毀。

薩瓦里在影片中引述華盛頓當局對阿拉伯與穆斯林國家的政策，指其「佔領」他們的國土，並支持他們「罪惡而腐敗的」政府。

根據「華盛頓時報」（Washington Times）報導，薩瓦里說：「就是這樣，如同在神聖的戰役前總是會發生許多次，喚起聖戰的行動正在增長，感謝真主。」（譯者：中央社廖禹揚）1050910

(中央社)