台中優化公車上路1年 運量增31%

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台中優化公車去年7月上路，交通局今年8月針對優化公車專用道旅行時間及運量進行調查分析，發現優化公車實施滿1年，旅行時間不僅縮短，公車每日運量增加約31%。

交通局長王義川表示，台灣大道原BRT專用道每日行駛426班次、慢車道公車393班次，優化公車上路後，為提升專用道使用效率，並降低慢車道公車與汽車機車流交織，所以將8條原慢車道公車移入專用道。

王義川指出，專用道公車每日行駛班次倍增至855班次、慢車道公車則減少至178班次。經過1年多的運行，台灣大道的快、慢車道明顯變得順暢，公車運量也大幅提升、旅行時間則呈現穩定狀態。

此外，交通局今年8月進行優化公車專用道旅行時間調查，結果顯示尖峰時段慢車道由靜宜大學往台中車站方向的機車，旅行時間減少2.8分鐘至5.5分鐘，縮短旅行時間幅度達11%；由台中車站往靜宜大學方向的小汽車則降低1.6分鐘至3.8分鐘，縮短旅行時間幅度7%。

而快車道尖峰時段由台中車站往靜宜大學方向旅行時間減少1.3分鐘至2分鐘，旅行時間縮減幅度3.8%；由靜宜大學往台中車站方向旅行時間減少2分鐘至7分鐘，縮短幅度達16%。1050910

(中央社)