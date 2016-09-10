莫蘭蒂颱風最快10日形成 逢大潮防災趁早
中秋賞月恐掃興，中央氣象局今天說，今年第14號颱風莫蘭蒂（Meranti）最快今天形成，13日到15日最接近台灣，正逢中秋大潮，要做好防災。
中央氣象局觀測，位在關島附近的熱帶性低氣壓持續增強，最快今天就會形成今年第14號颱風莫蘭蒂（Meranti），未來將持續朝西北移動，勢必影響台灣天氣。
中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，台灣東側的小高壓會影響熱帶性低氣壓移動，而這個小高壓似乎被模式預報低估。
鄭明典接受電訪時表示，原本各國模式都認為太平洋低壓會退得比較快，颱風將從台灣東部海域北轉，不過，由於目前看來，高壓退得恐怕沒預期得快，因此颱風可能會更接近台灣，中秋連假期間天氣變數很大。
氣象局提醒，颱風形成之後，13日晚間到15日將是最接近台灣的時候，北部、東北部和東半部都受影響；另外，由於15日正逢中秋節大潮，不只會有長浪，恐怕也會引發海水倒灌，提醒民眾做好防颱措施。1050910
(中央社)
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