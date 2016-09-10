沒有不可能 埃及無臂桌球選手出賽里約帕奧

埃及無臂桌球選手漢瑪德托參加里約帕運。(美聯社)

埃及無臂桌球選手漢瑪德托參加里約帕運。(美聯社)

埃及無臂桌球選手漢瑪德托9月9日對戰德國選手Thomas Rau。(美聯社)

埃及雙臂截肢的桌球選手漢瑪德托(Ibrahim Hamadtou)周五在里約首次在帕運中出賽，雖然他最後輸了但他已經證明了沒有不可能這回事。

根據法新社(AFP)報導，漢瑪德托雖然在他首次參加帕運中，輸給全世界排名第四的英國選手David Wetherill以及另外一位德國選手Thomas Rau，但今年43歲的漢瑪德托非常高興，他說：「我光是能夠從埃及來到帕運這裡，並且和其他國的冠軍比賽就很高興了。我實在無法形容我的感受因為我太開心了。」

來自杜母亞特(Damietta)的漢瑪德托10歲時因火車意外失去手肘以下的手臂，他在家閉門不出三年後，一位家族好友說他還有健全的雙腿，應該要藉由運動恢復生活。本來漢瑪德托嘗試踢足球，但卻因為他若摔倒無法用手保護自己而被迫放棄。後來他轉而嘗試桌球，一開始他試圖用右上臂夾住球拍，但是效果不好。最後他學會用牙齒咬住球拍、並且利用轉動頸部來揮拍。他也想出來要刻意脫掉右腳鞋子，利用腳趾來把球往上拋然後發球的技術。

雖然他花了三年才能夠靈活運用牙齒、脖子和腳來打桌球，但他花的時間是值得的，因為這扭轉了他的命運。他再度回到學校念書，2013年和2015年他分別贏得非洲盃的銀牌，現在他在埃及也在訓練兩名10歲和12歲、沒有雙臂的男孩打桌球。

根據埃及足球新聞網站King Fut，和他對打的英國選手Wetherill因患有罕見骨頭發展不全的疾病，必須用拐杖支撐左邊身體。雖然他在三回合的比賽中輕鬆獲勝，但他說漢瑪德托展現的技巧遠勝過自己，因此非常尊敬漢瑪德托。Wetherill賽前就在YouTube上看過漢瑪德托比賽的影片，非常同意他是個傳奇。漢瑪德托也相當讚賞這位英國選手，為他自己輸給世界數一數二的對手感到高興，他說輸了比賽不見得是全輸，因為其實也能從中贏得了許多經驗和知識，他從和Wetherill的比賽中就學到了後者。

(中時電子報)