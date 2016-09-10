鴛鴦劫匪搶運將踢鐵板 滿身狗屎就逮

黃男與陳女因失業缺錢，今日凌晨聯手搶劫計程車司機，不料不僅踢到鐵板，還摔了個「狗吃屎」。（譚宇哲翻攝）

黃男與陳女因失業缺錢，今日凌晨聯手搶劫計程車司機，不料不僅踢到鐵板，還摔了個「狗吃屎」。（譚宇哲翻攝）

新北市三重一對情侶檔，因失業缺錢花用，將歪腦筋動到計程車司機身上，2人於今天凌晨2點在三重搭上計程車，趁著司機將車停靠淡水白沙灣偏僻巷弄時，動手行搶，卻遭李姓司機激烈反抗而作罷，2人逃逸時還不慎摔倒在狗屎上，沾了一身臭，最後雙雙遭獲報趕來的警方逮捕。

警方調查，22歲的黃男與32歲的陳女曾在三重的夜市水果攤任職，進而交往，但因生意不佳遭辭退，還因繳不出房租被房東趕出來，缺錢花用、無家可歸，便心生歹念，預謀搶劫計程車司機。

今天凌晨2時許，2人在三重正義北路、大同路口攔下67歲李姓司機的計程車，表示要到白沙灣看海，一路上2人都沒交談，開到了白沙灣後，李姓司機依照指示將車停靠在指定的隱蔽巷弄，黃男突然從後座徒手勒住運將頸部，陳女則上前行搶，李姓司機見狀激烈反抗，拿起隨身攜帶的保溫瓶反擊，2人這才倉皇逃逸。

2人逃逸過程中還不慎摔倒，正巧摔了個「狗吃屎」，全身衣服都沾滿了狗大便，2人趕緊找了隱蔽處將衣服換下，淡水警方獲報後在附近展開搜查，在路邊發現一對可疑的情侶檔，最後在李姓司機指認下，確認兩人為鴛鴦劫匪，並找到犯案時的衣物，將他們帶回偵辦，訊後依依強盜未遂罪移送。

(中時)