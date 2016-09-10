新北市路邊停車費、拖吊查詢15、16日暫停E化服務

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新北市府為提升行政網路品質，將於14日下午11點至16日下午7點進行電腦機房空調系統冷卻水管閘閥施工作業，新北市交通局表示，施工期間暫停新北市路邊停車費線上查詢、繳費及違規車輛拖吊查詢等e化服務。

交通局指出，作業期間路邊停車費服務方面，包含行動支付（歐付寶、Pi行動錢包及Citygo）APP線上繳費服務、全國繳費網e-Bill線上繳費服務、台北捷運公司代收停車費與4大超商（統一、萊爾富、全家及OK）多功能事務機、交通局路邊停車費查詢網查詢、補印繳費單服務及語音查詢停車費服務，均將暫停連線。

交通局說，民眾如需繳納路邊停車費，可持紙本繳費通知單至4大超商、嘟嘟房停車場、家樂福、美廉社及新北市與台北市境內台灣中油直營加油站等臨櫃辦理。

為維護民眾權益，交通局表示，如非持紙本繳費通知單且紙本繳費單繳費期限為9月14日至9月16日者（停車日期為8月30日至9月1日），將寬限繳費期限5天，於9月21日前可於全國繳費網e-Bill線上繳費服務、台北捷運公司代收停車費與4大超商及交通局路邊停車費查詢網查詢、補印繳費單進行繳費。

另外，原拖吊查詢服務提供警察局行動APP（IPolice）、違規車輛拖吊網頁查詢系統及語音查詢拖吊資料部分亦將暫停服務，如需查詢拖吊地點，可撥打至各轄區拖吊專線查詢。

(中時)