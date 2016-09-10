林全至花蓮榮民之家取經 盼發展臺灣長照模式
行政院長林全來訪花蓮，首站直奔花蓮榮民之家，在縣長傅崐萁、立委徐榛蔚、蕭美琴陪同下，了解榮民生活狀況，林全指出，參考榮民之家運作，發展臺灣長照模式。
「政府應像家人一般照顧人民」林全致詞表示，榮民伯伯為臺灣奉獻一生，妥善的晚年安置，是政府的責任，中央推動長照政策，須先擬定照顧模式，長照工作過去仰賴退輔會和榮民之家，盼未來也能持續與長照政策結合。
媒體也針對年金改革及基本工資調，是否有清理戰場、提高民調的意味，林全回應，做該做的事，並不因政治考量，面對外界的批評，則轉換為進步的動力，政府能做的，絕不鬆懈。
為拯救觀光業，行政院八日晚間宣佈將推出300億專案優惠貸款的方案，花蓮也列為衝擊首要名單之一，林全表示，觀光業問題是全面性問題，行政院不只針對花蓮，配有長期、短期及治標、治本的都有，300億元優惠貸款只是拯救觀光的項目之一，會持續考量，但今天行程並沒有觀光行程。
林全今早訪視榮家聽取簡報，並與榮民伯伯們用餐後，緊接著將到花蓮市華東部落參觀「部落共耕農園」及原住民手工藝等相關產業，下午1時30分則會前往台鐵花蓮工務段，視察花東區交通及秋節疏運情形。
(中時)
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