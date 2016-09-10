世界首家旅行社通濟隆 百年後重回中國

時隔110年，世界上第一家旅行社「Thomas Cook托邁酷客（舊稱「通濟隆」）」回到中國大陸開店。

澎湃新聞今天報導，與100多年前不同的是，如今Thomas Cook面對的是競爭相當激烈的中國旅遊市場。不過，Thomas Cook的目標消費群與100多年前高度相似：都是捨得在旅遊上花錢的中國中產階級，以及願意來中國花錢的老外

「Thomas Cook托邁酷客」品牌8日在中國大陸亮相，Thomas Cook人員表示，在中國大陸的目標市場是散客，不是大規模的團體遊服務。

據報導，Thomas Cook是世界上第一家旅行社，已170多年歷史。1872年，創辦人Thomas Cook籌組一次長達222天的9人環球旅行，但在這次旅行中，中國給他留下的印象有點糟糕。

直到20世紀初，Thomas Cook過世後，他一手創辦的旅行社才開到了中國。

1906年底，Thomas Cook旅行社在香港設立分支機搆，為來往遠東和歐洲的商旅人士提供出行服務。之後，Thomas Cook（舊稱「通濟隆」）先後在上海、北京設立代辦機構。

由於當時的中國沒有本土旅行社，中國的旅遊市場幾乎被通濟隆、美國運通等公司壟斷。直至1928年著名銀行家陳光甫創辦中國旅行社（港中旅的前身），這一局面才得到改變。1050910

(中央社)