受聘北京故宮顧問 馮明珠：沒忘本

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前國立故宮博物院長馮明珠（圖），受聘擔任北京故宮研究院顧問，引發爭議。她10日上午發聲明表示，沒有「忘本」之事。（檔案照片）中央社 105年9月10日

前國立故宮博物院長馮明珠，受聘擔任北京故宮研究院顧問，引發爭議。她今天上午再度發聲明表示，沒有「忘本」之事。

馮明珠聲明內容指出：

一、本人應北京故宮博物院之邀於6、7日演講，會中單院長邀請本人出任故宮研究院顧問，基於本人在博物館服務了38年，樂意與各博物館分享工作經驗，貢獻所學，因而接受。

二、故宮研究院顧問，為學術機構無給的榮譽職，如英國牛津大學勞森（Dame Jessica Rawson）及德國雷德侯（Prof.L. Ledderose）兩位國際知名學者皆為其顧問。

三、到目前為止包括台北故宮博物院在內的國內博物館均未請本人擔任顧問，故無媒體所稱「忘本」之事。

四、國家法規制定有其程序，且並非針對個人，故宮退休政務官赴大陸地區由3年改為3個月，是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，絕非本人所能主控。1050910

(中央社)