9月低壓降雨 台南水庫喝到飽
9月上旬低壓帶對流胞為台南帶來豐沛雨水，全市大小水庫幾乎都已蓄滿，全台最大水庫曾文水庫，也只差1公尺水位就滿庫。
低壓帶對流胞的滂沱大雨，讓台南6日起雨勢不停，3天的降雨，讓全市37個行政區中有2/3達豪大雨標準，12個行政區24小時累積雨量破200毫米。
台南大小水庫也受惠於對流胞雨勢，幾乎都已蓄滿，南化水庫、鏡面水庫、白河水庫、虎頭埤等相繼溢流或放水。供應台南民生和工業用水的南化水庫，4日起就開始自然溢流，直到今天還不停歇。
供應嘉南灌區灌溉用水的曾文水庫，水位約226公尺，已達水庫蓄水上限，距離滿水位只剩1公尺，今年二期稻作及秋冬雜作用水無虞。
不僅台南水庫喝飽了，嘉義以南其他縣市水庫蓄水也都超過8成；水利署南區水資源局觀測，嘉義仁義潭水庫蓄水率99%，蘭潭水庫95%，屏東牡丹水庫也超過80%。
南水局對今年水情頗為樂觀，南水局表示，水庫蓄水若要撐到明年汛期，得視今年9月及10月的降雨及蓄水量。1050910
(中央社)
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