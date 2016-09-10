911屆滿15週年 下曼哈頓金融漸復甦
911屆滿15週年，當時世貿雙塔倒塌，不僅衝擊華爾街，更重創下曼哈頓，但是隨著世貿大樓重建啟用，雖然逐漸復甦，金融業卻比恐襲前減半，惟居民人數逐步攀升。
911國家紀念博物館11日上午將在事發原址舉行祈禱紀念儀式，除追念2001年遭911恐怖攻擊，包括世貿大樓、五角大廈、賓州93航班外，還包括1993年世貿大樓汽車爆炸案，總計2983位罹難者。
根據一項非正式統計，911恐怖攻擊罹難者中，迄今仍有為數不少的遺骸無法找到或完成辨識。
另外，下曼哈頓歷經15年努力，儘管多棟摩天大樓陸續完工，歷經12年工期、10多線地鐵匯集的世貿中心交通樞紐「眼窗」（Oculus）也已啟用，並進駐100多家商店及餐廳，惟繁榮景況還未達恐攻前水準。
紐約州主計長迪那波里（Thomas DiNapoli）發表一份報告指出，恐襲15年後，下曼哈頓城持續恢復中，但金融業比起恐襲前減半，不少銀行移往中城或新澤西州，倒是小商業發展迅速；另外，下城居民人口倍增，呈現年輕化、富裕化、家庭化趨勢，收入與教育程度遠高於全市水準。
報告也披露，曼哈頓下城人口從2000年的2萬2700人，增至2014年的4萬9000人；新增人口以年輕家庭居多，兒童數量激增3倍，公校缺乏是目前急迫問題之一。另77%的人口在45歲以下，逾1/3家庭年收入超過20萬美元，近4成居民擁有碩士以上學位。
此外，911恐攻前，下曼哈頓56%的工作類別是金融業，恐攻後，紐約聯邦準備銀行及證交所等依舊在此，下曼哈頓仍是全球金融中心，8家台資銀行也繼續駐守華爾街，但整體而言，金融業數大幅縮水，工作職位比率僅剩下34%，大不如前。
倒是小型商業等顯著增長，尤其是旅遊、餐館、洗衣店及飯店等領域，家數成長迅速。緊臨華爾街的華埠，華人商家數一度下滑，有些遷往法拉盛發展，更有許多居民搬離華埠到皇后區或長島。
15年來，隨著下曼哈頓逐漸復甦，不少人希望社區能再現生機與動能。1050910
(中央社)
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