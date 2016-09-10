洩密給維基變性士兵 獄中絕食

因洩漏大量機密給「維基解密」（WikiLeaks）而在獄中服刑的變性士兵曼寧（Chelsea Manning）今天展開絕食，以抗議她所謂軍方拒不治療她的性別焦慮症。

法新社報導，本名布萊德雷的曼寧，在坦承把機密檔案交給維基解密後，於2013年8月被依間諜等罪名定罪。她今年7月企圖自殺，並不斷抱怨她在男子監獄所受的對待。

曼寧的媒體小組公布一份她所寫的聲明指出：「我需要幫助，6年來透過5處個別的服刑單位，我已一再表明需要協助，但回應我請求的卻是忽略、拖延、嘲諷，再不然就是來自獄方、軍方及政府的無關痛癢作為與空口白話。」

曼寧服刑的李文沃斯堡（Fort Leavenworth）第一時間對媒體詢問不做回應。

曼寧還揚言，會絕食直到她死或永遠不能動。

路透社報導，28歲、原本是男性的曼寧，於被定罪後改變性別認同。她今年7月曾自殺獲救，據她的代理人們表示，曼寧是因政府拒絕妥善處理她因性別所衍生的問題而尋短。

服役時曾於伊拉克擔任情報分析的曼寧，被軍事法院認定提供超過70萬件檔案、影音、外交電報和戰場報告給維基解密，2013年將她定罪並判刑35年，這起案件也成為美國史上最大的機密外洩事件。1050910

(中央社)