陸製無人機受非洲青睞 監察偷獵
中國大陸生產的無人機在全球市場有重要市占，據說，非洲一些國家也有意購買，用來監察在非洲大草原的偷獵捕殺動物行為。
南方日報今天報導，非洲一批外賓近日在廣州市參加第2屆對非投資論壇，期間他們前往廣州、東莞及佛山考察。
這些外賓有來自南非、剛果、埃及、烏干達、奈及利亞和獅子山等國家的近百位政府官員、企業負責人，他們重點參觀了廣東生產的智慧型科技產品。
在廣州塔，一些工作人員向這些非洲外賓展示了虛擬實境（VR）眼鏡與4旋翼無人機配搭使用後可俯視大地。
據報導，烏干達旅遊與野生動植物部部長Ephraim Kamuntu在現場看過無人機操作後表示，這種飛行器使用效果非常好。
他說，無人機可以進行大範圍監控，一旦發現有偷獵行為，他們可以迅速採取行動，捕捉偷獵者。
他說，烏干達將考慮從廣東引進相關產品。
除了無人機，廣東生產的太陽能儲存系統也受到一些非洲國家青睞。
來自獅子山的1名代表說，獅子山有著豐富的太陽能資源，但缺乏把太陽能儲存的技術和設備，許多村莊晚上都沒有電。
他說，希望將相關技術帶回自己的國家。
據報導，剛果的企業代表也希望與廣東企業合作，特別是能源領域和電力領域的合作。1050910
(中央社)
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