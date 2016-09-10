中小學裁併校準則 黃國書：進步性法案

民進黨立委黃國書今天出示教育部所提公立國中小合併或停辦準則草案表示，這是相對進步性法案，一旦完成審查，地方政府處理國中小廢併校爭議將有適法性依據。

黃國書上午受訪表示，因苗栗新開國小、雲林橋頭許厝分校廢併遷校爭議，他推動修法已取得公立國中小廢併校的法源依據，但為使執行面更周延，不能縣市政府想要做什麼就可以做什麼？必須納入由下而上的地方意見，要求教育部提出相關要點或準則送立法院審查。

他說，以新開國小為例，苗栗縣政府想要廢校就片面訂定一個50人準則，地方政府有其權限，但應與地方充分溝通。

他表示，許厝國小遷校因汙染問題，為了學童健康希望學童遷校就讀，立意甚好，但過程中沒有獲得高度共識，且配套沒有做好，引發爭議。

黃國書說，為使行政作業更周延，教育部提出「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則草案」是相對性進步法案，但執行面可能要參考其他意見，希望19日教育及文化委員會召委選出，能盡速列入議程討論。

教育部所提草案規定，學校合併或停辦，應由地方主管機關進行專案評估，專案評估，應由地方主管機關規劃合併或停辦方案，擬具校園空間利用及財務支援計畫，邀請學者專家、家長代表、學校教職員代表、地方社區人士及相關人員組成評估小組進行。

草案規定，學校或其分校、分班、部停辦後，學生改分發至鄰近學校或回本校就讀者，地方主管機關應補助交通費、交通保險費、安排學生交通接送或住宿相關事宜，並追蹤其學習狀況，必要時應給予生活及課業輔導。

草案也規定，學生總人數不滿50人的學校，地方主管機關得鼓勵學校採取混齡編班、混齡教學的方式，或將學校委託私人辦理。同時也規定，中央主管機關得給予補助，以避免學校的合併或停辦。1050910

(中央社)