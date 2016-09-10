懷舊治療 寶可夢成居家布置主題

中秋節將至，台中慈濟護理之家為塑造「懷舊治療」環境，讓住民長輩有「居家」感，舉辦懷舊布置競賽，30名住民家屬參與布置，時下正夯的寶可夢也成布置主題。中央社記者趙麗妍攝 105年9月10日

中秋節將至，台中慈濟護理之家為塑造「懷舊治療」環境，讓住民長輩有「居家」感，舉辦懷舊佈置競賽，30名住民家屬參與布置，時下正夯的寶可夢也成布置主題。

中秋月圓人團圓，不少住在護理之家的長輩卻未必能回家過節，慈濟護理之家舉辦「柚見中秋」聯歡，提前過節，日前慈濟醫院舉辦懷舊布置競賽，也舉行頒獎典禮。

慈濟醫院說，應用「懷舊治療」，讓家屬找長輩依戀的物品，塑造居家親切感，透過往事回憶延續重建長輩自我，長輩看到布置物，還可敘說當年事蹟，促進與親友、照護者互動。

26歲馬于絜運用照片、花圈、蝴蝶結將奶奶的房間布置成「祕密花園」說，「每人的生命中都有一個房間，可以看到心裡的東西，這就是每個人的秘密花園。」

賴李貴美奶奶的房間牆上被寶可夢精靈占據，寶貝球、可達鴨與皮卡丘在牆壁上活躍，房間1秒變活潑！家屬賴怡如表示，「趁小孩放假回來，全家人一起動手製作，搭配一些照片，花了1天的時間才弄好」。

台中慈濟護理之家表示，透過懷舊布置，讓住民長輩看到熟悉事物心情愉快，還可增加腦部組合能力，讓長輩生理、心理維持良好狀態，減緩退化，讓生活品質更好。1050910

(中央社)