試吃牛肉噎住 婦人緊急送醫

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54歲劉姓婦人昨晚在大賣場試吃牛肉，因邊走邊吃，造成牛肉哽住喉嚨，導致呼吸困難，由消防隊員送醫急救才脫離險境。

嘉義市消防局指出，昨天晚上9時9分接獲報案，指嘉義市某美式大賣場有婦人在試吃商品時，喉嚨被異物哽住，情況危急，請求派員前往救護。

消防局據報後報，立即派員前往救護，發現劉姓婦人已在女兒陪同下，走出商場等待救護車。

婦人的女兒表示，她的母親剛才在賣場試吃牛肉時，被牛肉卡在喉嚨，導致呼吸困難，她鼓勵母親用力咳嗽，但因牛肉塊卡得太深，一直無法咳出。

婦人的女兒立即改以實施哈姆立克法急救，但壓了幾分鐘後，還是無法將牛肉塊排除，於是緊急打119請求協助。

救護人員評估婦人的生命徵象穩定，意識清楚，當場再請她用力咳嗽，仍無法咳出，隨即給予氧氣面罩，請她持續深呼吸以減緩不適，立即送醫院急救。

消防局表示，民眾千萬不要邊走邊吃，若食用類似切丁的小塊食物，以及麻糬或年糕、湯圓等軟Q黏稠食品，最好坐著慢慢咀嚼，並服用茶水，以免噎到。1050910

(中央社)