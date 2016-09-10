病患偷看護理師大腿 院方介入調查

57歲梁姓男子日前到雙和醫院看診，搭電梯時遇到穿著「褲子」的年輕護理師小文（化名），他不時低頭彎腰偷看小文大腿，雖未有肢體碰觸，已造成她心理傷害。雙和醫院指出，院內的性別平等委員會已介入調查，將全力協助護理師。

警方指出，《性騷擾防治法》屬於告訴乃論，被害人未正式提出告訴，由於事發在工作領域，醫院已展開調查，警方將積極協助處理。

(中時)