NBA》林書豪秀與姚明合照 恭賀入選名人堂
不只一次強調過自己能進NBA，受到姚明影響很深的林書豪，10日在姚明正式入選籃球名人堂同時，在個人臉書、推特與微博都貼上自己跟姚明的合照，且寫，「恭喜姚明入選籃球名人堂！」充分展現他對姚明崇高的敬意。
其實林書豪與姚明的淵源很深，除了林書豪說過自己能打進NBA，是因受到高中看姚明打球的激勵，在豪哥首次造訪台灣，就是受到姚明2010年7月邀請返台參加姚基金慈善賽，才讓台灣球迷可以首度現場目睹豪小子的身手。
林書豪隨後也加盟姚明效力過的火箭，在那兩個球季期間，豪哥持續詢問姚明如何能在NBA站穩腳步的方式，姚明也給了他不少建議，兩人更成大中華地區球員想要挑戰NBA的最佳榜樣。
(中時電子報)
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