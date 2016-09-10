高雄市下水道崩坍 1工人遭埋救出時無生命徵象

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消防人員挖開崩落土石，搶救埋在土石堆中的工人。（李義翻攝）

消防人員全力搶救遭土石掩埋的工人。（李義翻攝）

高雄市楠梓區藍昌路及大學廿八街交叉路口，10日上午11時51分進行下水道工程施工時，突然發生土方崩落，把1名在約3公尺深坑洞作業的男性工人掩埋。

消防局據報後迅速奔赴現場搶救，至12時26分把工人救出時，已無生命徵象，但仍送醫急救盼能出現奇蹟。

初步研判，可能是連日來，高雄大雨不斷，造成工地土石鬆軟而崩坍。

(中時)