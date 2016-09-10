唐獎永續獎羅森費爾德90高齡 弟子代領

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唐獎基金會10日表示，第二屆唐獎「永續發展獎」得主亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（左），由於已90歲高齡，將由傑出弟子卡吉爾（Ashok Gadgil）（右）代表來台領獎。（唐獎基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 105年9月10日

唐獎基金會今天表示，第二屆唐獎「永續發展獎」得主亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld），由於已90歲高齡，將由傑出弟子卡吉爾（Ashok Gadgil）代表來台領獎。

羅森費爾德有「能源效率教父」的美稱，曾兩度協助美國加州度過能源危機，並說服當局通過歷史性的「能源效率標準」。

從1973年至2008年，美國人均電力用量增加了40%，同一時間加州卻沒有明顯增加，被稱為「羅森費爾德效應」。2010年，52名頂尖科學家共同提出一個測量節能的新單位「羅森費爾德」，一羅森費爾德等於節省30億度電。

羅森費爾德的研究團隊研發出一系列節能設備，包括現代人常用的省電燈泡（緊湊型熒光燈）、智慧窗戶等。他也曾出版一份報告，指加州太多黑色屋頂，無法有效降低建築物溫度，建議改用白色。

唐獎基金會指出，羅森費爾德的加州經驗，對於缺乏能源的台灣，是非常好的借鏡。9月下旬代表羅森費爾德來台領獎的卡吉爾（Ashok Gadgil），目前任職於加州柏克萊大學土木及環境工程系，擅長能源與水資源研究。

卡吉爾曾是羅森費爾德的博士生，後來更成為他在美國勞倫斯柏克萊國家實驗室的接班人，代表來台領獎意義深厚，將與諾貝爾得主李遠哲，於9月24日在台北舉辦座談，一同分享能源議題。1050910

(中央社)