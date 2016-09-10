唐獎永續獎羅森費爾德90高齡 弟子代領
唐獎基金會今天表示，第二屆唐獎「永續發展獎」得主亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld），由於已90歲高齡，將由傑出弟子卡吉爾（Ashok Gadgil）代表來台領獎。
羅森費爾德有「能源效率教父」的美稱，曾兩度協助美國加州度過能源危機，並說服當局通過歷史性的「能源效率標準」。
從1973年至2008年，美國人均電力用量增加了40%，同一時間加州卻沒有明顯增加，被稱為「羅森費爾德效應」。2010年，52名頂尖科學家共同提出一個測量節能的新單位「羅森費爾德」，一羅森費爾德等於節省30億度電。
羅森費爾德的研究團隊研發出一系列節能設備，包括現代人常用的省電燈泡（緊湊型熒光燈）、智慧窗戶等。他也曾出版一份報告，指加州太多黑色屋頂，無法有效降低建築物溫度，建議改用白色。
唐獎基金會指出，羅森費爾德的加州經驗，對於缺乏能源的台灣，是非常好的借鏡。9月下旬代表羅森費爾德來台領獎的卡吉爾（Ashok Gadgil），目前任職於加州柏克萊大學土木及環境工程系，擅長能源與水資源研究。
卡吉爾曾是羅森費爾德的博士生，後來更成為他在美國勞倫斯柏克萊國家實驗室的接班人，代表來台領獎意義深厚，將與諾貝爾得主李遠哲，於9月24日在台北舉辦座談，一同分享能源議題。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。