挨宰了嗎？陸客以色列一頓飯吃了13萬

8名陸客日前在以色列旅遊時光臨一家餐廳，結果一頓飯吃下來花了約13萬元。這個天價帳單引爆討論，有人說陸客挨宰源於一向的土豪形象；但餐廳說，這頓飯是連續8小時的上等佳餚。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網及北京新浪網報導，以色列耶路撒冷附近一家餐廳8月下旬接待了一行8人的中國遊客，餐費高達1.65萬謝克爾（約合新台幣13.8萬元）。

這家名為阿布高什（Abu Ghosh）的餐廳位在西耶路撒冷城外，在當地很受歡迎。餐廳老闆說，這群陸客享用了一頓上等佳餚，帳單包括5900謝克爾的酒水消費、4000謝克爾的私人包廂費以及3150謝克爾的主菜。

酒菜之外，還有1500謝克爾的服務費。

以色列入境遊運營商協會（Israel Incoming TourOperators Association）主席法塔爾（Yossi Fatael）在臉書（Facebook）以希伯來語公布了一張帳單照片，指這群遊客確認支付了上面的費用。

他說，「中國可能有十幾億人，但他們不全是傻子」、「我們這是在自己摧毀以色列正在發展的中國遊客潛在市場。」

不過，阿布高什餐廳擁有者之一的易卜拉辛（Jawdat Ibrahim）對此表示異議。

他同樣在臉書以希伯來語表示，這群遊客享用了一頓持續8小時的上等佳餚，其中包括特製的甜品，還特地點了酒精飲品，並叫了藝人表演，餐廳為了招待他們而未向其他消費者開放。

天價帳單的消息傳出後，大陸網民議論紛紛。有人說「這是旅遊常有的事」；還有人說「中國遊客的土豪形象已深入異國人心，以為中國人都是土豪，宰一把沒事，這樣的餐館以後國人莫入。」

一些人則說「為以色列入境遊運營商協會點讚。中國哪個省份城市敢如此自爆家醜自我淨化？了不起！」

據以色列官方數據，今年7月共有6900名陸客到訪以色列，來自美國和法國的遊客則分別為5.7萬和3.16萬。1050910

(中央社)