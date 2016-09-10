Note 7出包 星航宣布機上禁用

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新加坡航空（SIA）今天表示，他們已加入其他航空公司宣布禁止在機上使用三星Galaxy Note 7手機的行列。

法新社報導，星航在聲明中說：「新加坡航空所有航班上，都禁止將三星手機Galaxy Note 7開機與充電。」

包括澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲航空（VirginAustralia）和設於阿布達比的阿提哈德航空（Etihad），也已宣布類似禁令。

美國與日本的飛安當局已敦促乘客，搭機時不要開啟Note 7，或進行充電。1050910

(中央社)