首次封王就在巨人主場 廣島再挑戰一次
廣島鯉魚今將在東京巨蛋客場與巨人正面交鋒，力拚球隊暌違25年的聯盟冠軍，回朔廣島首座聯盟冠軍，也是在球隊加入中央聯盟25年後拿下，當時也是在巨人隊當時的主場後樂園球場取得，今再度客場迎戰巨人，派出老將黑田博樹，盼再創一次奇蹟。
1950年日職兩聯盟成立，隸屬於央聯的廣島一直都在後段排名中遊走，被當時許多敵隊球迷戲稱萬年B組，不過1975年球季鹹魚翻身，前一年還處於墊底的廣島，勢如破竹的衝擊央聯冠軍，封王戰作客後樂園球場迎戰巨人，以4比0擊敗當年墊底的巨人，拿下隊史首座聯盟冠軍。
可惜當時挺到日本一，卻慘遭歐力士前身阪急隊以4勝2和擊敗，無緣一舉奪下日本一，不過當時也開啟廣島的黃金世代，相隔4年後，順利奪下隊史首座日本一，更完成二連霸。回到今日也將在客場迎戰巨人，將再次相隔25年力拚聯盟冠軍。
(中時電子報)
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