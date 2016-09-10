偷草莓苗賣不出去 狠心竊嫌放水流

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大湖警分局今天指出，8月底轄區發生2起草莓苗竊案，經專案小組查緝逮捕楊姓男子，但他因為不會照顧莓苗又無處銷贓，竟把整株草莓苗都丟到溪中，農民大罵沒良心。

苗栗縣大湖地區進入草莓栽種季節，目前農民們正忙著培育草莓苗，但往年因為炭疽病和氣候影響，莓苗存活率不高，今年農民細心照料，「香水」品種的莓苗好不容易存活率可以到達8成。

不料卻傳出有竊嫌覬覦草莓苗一株可賣10元以上，竟一次偷走1千多株，為此警方特地成立「護莓專案」，加強在各地草莓園區巡邏，防止竊案再度發生同時查緝竊嫌。

經追查，警方順利查獲34歲楊姓男子涉有重嫌，楊男起初否認涉案，不過員警循線在他的工寮內，發現枯死的草莓苗，楊男才坦承與另外一名吳姓男子共同行竊。

楊男供稱，行竊後自己不懂照顧草莓苗，又無法順利銷贓，只能眼睜睜看著草莓枯死，為了消滅跡證，還趁著夜晚把草莓苗丟入野溪中「放水流」，警方循線前往尋找，果然找到40多個育苗用的盆栽皿和部分草莓苗。

警方訊後依竊盜罪嫌把楊嫌移送苗栗地檢署偵辦，農民得知後，大罵竊嫌「沒良心」，希望竊嫌可以「關久一點」，以免再次培育的草莓苗又可能血本無歸。1050910

(中央社)