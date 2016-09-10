偷草莓苗賣不出去 狠心竊嫌放水流
大湖警分局今天指出，8月底轄區發生2起草莓苗竊案，經專案小組查緝逮捕楊姓男子，但他因為不會照顧莓苗又無處銷贓，竟把整株草莓苗都丟到溪中，農民大罵沒良心。
苗栗縣大湖地區進入草莓栽種季節，目前農民們正忙著培育草莓苗，但往年因為炭疽病和氣候影響，莓苗存活率不高，今年農民細心照料，「香水」品種的莓苗好不容易存活率可以到達8成。
不料卻傳出有竊嫌覬覦草莓苗一株可賣10元以上，竟一次偷走1千多株，為此警方特地成立「護莓專案」，加強在各地草莓園區巡邏，防止竊案再度發生同時查緝竊嫌。
經追查，警方順利查獲34歲楊姓男子涉有重嫌，楊男起初否認涉案，不過員警循線在他的工寮內，發現枯死的草莓苗，楊男才坦承與另外一名吳姓男子共同行竊。
楊男供稱，行竊後自己不懂照顧草莓苗，又無法順利銷贓，只能眼睜睜看著草莓枯死，為了消滅跡證，還趁著夜晚把草莓苗丟入野溪中「放水流」，警方循線前往尋找，果然找到40多個育苗用的盆栽皿和部分草莓苗。
警方訊後依竊盜罪嫌把楊嫌移送苗栗地檢署偵辦，農民得知後，大罵竊嫌「沒良心」，希望竊嫌可以「關久一點」，以免再次培育的草莓苗又可能血本無歸。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。