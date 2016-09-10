多角經營 高捷少女年破千萬營收

我要評比

高雄捷運多角化經營，虛擬的「高捷少女」動漫方式呈現，為捷運打開知名度紅到日本，還創造年逾新台幣1000萬元營收，高捷還要投入手遊領域，打造寶可夢高捷少女版。

高雄捷運股份有限公司公共事務處長石耀誠今天說，高捷營運通車以來面臨很大經營壓力，高捷用心觀察市場經濟，用不同的思考方式經營，以「高捷少女」為例，就創造千萬元產值。

石耀誠表示，民國103年推出「高捷少女」，動漫式行銷高捷，宣導車上禁食和候車秩序、觀光活動等，佳評如潮，高捷於是努力經營粉絲團；看準動漫龐大商機，高捷也出版繪本、文具，還拍攝影片、輕小說等，靈活行銷手法，讓高捷少女爆紅。

高捷在捷運旅遊資訊台、商品館開始陳列高捷少女商品，各式畫冊、文具用品、衣服等，商品琳琅滿目讓粉絲瘋狂追逐收集。

高捷統計104年7月到今年7月，足足為高捷增加千萬元營收；更厲害的是SONY台灣子公司SONET還向高捷公司購買高捷少女肖像權，做為在日本行銷遊戲電玩，逐漸加值高捷少女。

高捷品牌行銷還不止於此，將要推出高捷形象角色蒐集AR擴增實境手機APP遊戲，及發行音樂單曲RAP-EP；高捷也要推出是「寶可夢高捷少女版」，要擴大及加值高捷及運量。1050910

(中央社)