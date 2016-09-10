土壤液化可能性 北市：震度6級以上

我要評比

台北市今天公布「土壤液化潛勢圖查詢系統」，台北市政府工務局說，土壤液化潛勢圖依建築規範設計地震力大小，計算發生液化可能性，但地震震度6級以上，是有土壤液化可能性。

發生地震時，位在土壤液化區域是否會液化？工務局表示，地震規模超過分析使用的設計地震力時，約震度6級，才有發生土壤液化可能性。

工務局說，內政部要求新建築物須依建築相關規範評估液化潛勢，並把改善對策納入耐震設計，開發業者應辦理「第3級高級精度土壤液化潛勢」調查，進行基地地下探勘、地盤土壤液化潛能評估及結構設計，並由專業技師簽證負責，以確保建築物安全。

民國88年12月29後法規規定設計的建物，要考慮土壤條件做抗液化設計，像地基改良，這類房屋會較不易受土壤液化損壞。

至於位在土壤液化區的公共建設，北市府有何對策？

工務局表示，84年後個別道路橋梁風險已納入土壤液化考量因素，北市負責道路橋梁，除依規範設計，平常也訂定一般定期安全維護查核機制，發生液化災害可能性較低。

台北市公開的土壤液化潛勢圖分為4級，圖資顯示在震度5到6級下，土壤發生液化機率及嚴重程度分級，並以4種顏色作為判別。

紅色區是具相對較高土壤液化風險，強烈地震發生時，地基可能嚴重影響；黃色區為次高液化風險，強烈地震發生時，地基有中度影響；綠色區為相對較低風險，強烈地震發生時，地基影響輕微。灰色區是無液化風險。1050910

(中央社)