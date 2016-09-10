美俄敘利亞停火新方案 將聯手空襲IS
美俄兩國宣布達成促進敘利亞停火方案。俄羅斯外長拉夫羅夫今天表示，如果最新達成的停火能維持一週，美俄將在敘利亞聯手執行空襲任務，打擊伊斯蘭國（IS）組織。
法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov） 說：「我們將一致同意俄美兩國空軍聯手打擊恐怖分子。我們已經敲定執行空襲的區域。只有俄美兩國空軍會在這些區域執行任務。」
拉夫羅夫與美國國務卿凱瑞（John Kerry）在日內瓦進行一整天的馬拉松會談後，達成這項預定12日生效的敘利亞停火計畫，當天也是伊斯蘭節慶「忠孝節」（Eid al-Adha）假期的第1天。
拉夫羅夫表示，如果停火能持續一週，美俄將聯手打擊努斯拉陣線（Al Nusra）的聖戰士叛軍和伊斯蘭國（IS）組織。
凱瑞則表示，他相信停火計畫將促成對話「結束衝突」。敘利亞超過5年的內戰已造成逾29萬人喪生，數百萬人流離失所。
凱瑞說：「美俄兩國今天宣布這項計畫，我們希望減少敘利亞境內戰事、減輕苦難，並重新讓敘國國內啟動和平協商及政治轉型。我們相信美俄雙方有能力對阿塞德政府施壓，停止衝突並讓各方回到談判桌達成和平。」（譯者：中央社陳亦偉）1050910
(中央社)
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