簡嫚書、曹晏豪擔任台中巿志工大使陪伴據點長輩唱唱跳跳！（陳世宗翻攝）

「開心做志工，志工從你我做起！」藝人簡嫚書及其師弟曹晏豪共同擔任台中巿志工大使，宣傳志工精神，今天與台中市政府社會局長呂建德到太平區老人關懷據點，陪同社區長輩跳健康操及體適能活動，現場高齡90歲梅伯伯，看到明星來到社區好開心，感謝志工大使陪伴。

藝人簡嫚書與曹彥豪兩人前晚徹夜拍攝電視劇「天黑請閉眼」，今日仍接著到中市擔任志工大使，感受到每位長輩的活力與熱情，馬上精神百倍，和社區長輩一起唱唱跳跳，不論是「娜奴灣」及「站在高崗上」等歌曲，長輩開心活動筋骨，市府社會局長呂建德也到場同樂，場面溫馨熱鬧。

社會局呂建德表示，台中非常榮幸能夠邀請到在地藝人擔任志工大使，社區內許多銀髮志工服務幾十年，每天來據點幫長輩準備餐食，落實初老服務老老的理念，感謝各界愛心，也歡迎更多人加入快樂志工行列。

簡嫚書說，第一次擔任志工大使，其實有點緊張，看到長輩們跳舞都臉不紅氣不喘，充滿元氣，深刻體會到施比受更有福氣，之後還會繼續參加不同的志工活動，希望大家也能跟她一起加入志工行列。

曹晏豪指出，這次來當志工大使是一個很特別且有意義的經驗，許多人可能認為擔任志工需要花很多時間，但這次經驗讓他了解，只要有心投入，其實只花一點點時間，就可以為他人帶來歡樂與幫助。

未來簡嫚書志工大使將至學校舉行公益講座及推廣志工媒合平台，相關資訊請上網搜尋臉書粉絲專頁「HOPE125志工首都」。

(中時)