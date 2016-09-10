埔里老婦疑似撿衣墜樓

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

游姓老婦疑似踩破浪板墜落。（廖肇祥攝）

游姓老婦疑似踩破浪板墜落，救護人員從鄰居住宅入內搶救。（廖肇祥攝）

埔里鎮70歲獨居游姓老婦在居家透天民宅後方陽台，疑似為了撿拾掉落的衣物，踩破浪板墜落，頭部丶身上多處受傷，鄰居發現通報送醫急救，有生命危險。

(中時)