梧棲、安良港大排護岸傾斜 中市府啟動緊急搶修

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梧棲大排、安良港大排等部分護岸因風化與雨水沖刷，出現傾斜情形，堤頂道路嚴重龜裂。（陳世宗翻攝）

水利局派員至現場勘查，以鋼軌樁搭配警示設施進行臨時處置，確保用路人權益及道路安全。（陳世宗翻攝）

近日降雨不斷，梧棲大排、安良港大排等部分護岸因風化與雨水沖刷，出現傾斜情形，堤頂道路嚴重龜裂；經台中市政府水利局派員至現場勘查，針對立即危險段啟動緊急搶修機制，以鋼軌樁搭配警示設施進行臨時處置，確保用路人權益及道路安全。整體修復工程則預計今年12月底前完工。

水利局長周廷彰表示，目前先針對梧棲大排、安良港大排立即危險段啟動緊急搶修機制，於工區範圍內先行以鋼軌樁搭配警示設施進行臨時處置，確保中秋連假不影響用路人權益及道路安全，並由顧問公司同步進行護岸修復規劃設計，以期安全、快速完成搶修。

水利局指出，整體修復工程已於日前進場施作，預計今年12月底前完工。後續將嚴格督促廠商加速施工，提升防汛道路使用性，讓來往車輛行駛更安全。

(中時)