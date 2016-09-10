老翁遭撞死於非命 手錶揪出肇逃者
高市三民區84歲周姓老翁9月3日晨運穿越馬路，不慎發生意外重摔在地，送醫後不治身亡，原本警方誤以為是老翁不小心跌倒，後來發現現場遺留1只手錶，經查非老翁所有，警方抽絲剝繭發現事有蹊蹺。日前循線調閱監視器，找到關鍵的24歲黃姓男子證實當時他撞倒老翁後肇逃，不久老翁又遭另一台機車追撞才死於非命。
警方進一步訪查調閱路口監視器，並從附近民眾口中得知，事發當時疑似有機車滑倒聲響，於是清查過濾轄區車輛，最後在機車消失於監視器螢幕附近約300公尺的大昌路上，發現肇事車輛。
黃嫌坦言肇事逃逸，當時慌了手腳才未報案；事後他向周翁女兒懺悔跪地，但為時已晚，周女淚訴「如果早點送醫或許還有救」。黃嫌訊後依肇事逃逸致人於死、遺棄罪嫌送辦，獲8萬元交保。
(中時)
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