蔡總統訪金門 沒小三通無兩岸交流

總統蔡英文今天表示，沒有國軍的堅守奮戰，就沒有台灣今日的民主與繁榮；金門是兩岸良性互動的起點，沒有小三通，就沒有兩岸經貿與文化交流。

蔡總統今天到金門慰勉陸軍航特部兩棲營和戰車連，隨後在金防部鑑潭山莊與重要幹部及官兵代表會餐。

蔡總統在餐會致詞表示，金門有多重歷史意義，從古寧頭到八二三，大大小小的戰役，若沒有國軍在金門堅守奮戰，就沒有今天台灣的民主與繁榮；她說今天看到這種奮戰的精神在官兵身上傳承，她感到非常欣慰。

蔡總統表示，冷戰結束後，金門是兩岸關係良性互動的起點，沒有從金門啟動小三通，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿和文化交流；戰爭與和平都在金門，金門就是時代的縮影。

總統表示，她看到防區部隊與島上居民維持密切互動，許多閒置陣地現在成為觀光景點，軍民一體、資源分享與責任共擔，這種「軍民同島一命」的金門文化，正是政府推動國防改革的方向。

「漢光32號演習」已在9月底完成各項操演及驗證課目，總統表示，參演部隊秉持「演習視同作戰」態度，成績有目共睹，全體民眾再一次見證到，國軍是一支有戰力的部隊。

九三軍人節當天，許多現役軍人身著軍服，抬頭挺胸地走入民間，獲得民眾的掌聲，總統說，她也與有榮焉。

蔡總統表示，要贏回國軍尊嚴，沒有其他方法、也沒有捷徑，就是全力以赴；要用最好的表現爭取人民的信任、要用最嚴格的自我要求，來打造軍人獨一無二的價值。

總統說，傳統上，軍人不如其他職業自由，部隊的各種規定也比較嚴謹；因此，在維持紀律的同時，希望推動國軍創新的思維與文化，讓年輕人的活力帶動國軍的改革。

不過，總統提醒，任何的創新如果流於形式，又變成文書作業，不僅失去了原本的美意，反而造成基層的負擔，這是她三番兩次，叮嚀大家的事。

總統進一步說，創新需要不斷的學習，要推動國防改革，首先要鼓勵每一位官兵保持學習的習慣，除了精實營區內的軍事訓練外，政府會健全在營進修與公餘進修的管道，讓大家有更多的機會充實自己，並且好好思考未來。

將來國軍離開部隊、走入社會時，總統希望每名國軍弟兄姊妹都有從容的自信，展開下一段精采的人生。

蔡總統說，很多官兵在中秋節留守，她特別謝謝各位的辛勞；因為有大家捍衛前線，民眾才有安心的中秋節。

總統表示，今天慰問陸軍兩棲特戰部隊和戰車連，看到每一位官兵都堅守崗位，專注於戰訓本務，要給官兵最大的鼓勵。

總統說，軍人是一個特殊的職業，國家一定會照顧各位，「我們一定說到做到」。1050910

(中央社)