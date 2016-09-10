學校污水道聯結工程 工人遭埋

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高雄市中山高中學校污水管線聯結工程今天近中午時發生工人滑落開挖深坑的意外，救護人員到時發現有1人遭土方掩埋，緊急搶救中。

中山高中校長王雪娥說，這項工程預計到9月中旬會完工，工程原本進行順利，近日下雨疑因地質鬆軟，才會發生意外。

警消人員趕到楠梓區藍昌路和大學二十八街的交叉路口現場，已將遭埋工人送醫搶救。1050910

(中央社)