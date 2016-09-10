印尼女看護疑遭雇主性侵 警安置就醫
台中一名印尼籍女看護疑遭男雇主性侵，她將過程以手機拍攝後傳給仲介公司未獲積極處理，結果畫面卻被傳到印尼媒體網站，引發印尼民眾群情激憤，女看護工目前由警方安置就醫。
這段影片被印尼媒體「SUARABMI.COM」刊登，畫面中可看出女看護遭上半身裸露的雇主猥褻，過程中女看護還尖叫說「不要」。
這段5分多鐘的影片引發印尼民眾群情激憤，台中警方也介入調查；不過，女看護疑因不堪受辱，於昨天晚間自殺，所幸經送醫救回一命。
據了解，這名女看護約1個多月前遭男雇主性侵，目前情緒相當不穩定，尚無法製作筆錄，由警方安置中。1050910
(中央社)
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