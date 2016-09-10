林全訪花蓮榮家 借重經驗推長照

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行政院長林全（前右）10日到花蓮訪視，上午在花蓮榮家表示，政府推動長照，可借重榮家的經驗，未來整合後可做得更好；花蓮擁有的資源可以特色發展。圖為林全與長者互動。中央社記者李先鳳攝 105年9月10日

行政院長林全今天到花蓮訪視，上午在花蓮榮家表示，政府推動長照，可借重榮家的經驗，未來整合後可做得更好；花蓮擁有的資源可以特色發展。

林全說，榮家是機構式的照顧，具有優勢，有許多照顧長者的經驗，政府推動長照可與榮家做某種程度結合。

他說，花蓮榮家寬闊，這在台北市是不可能的，一進園區心曠神怡，雖然東部不似西部人口眾多，但東部有其重要性，要如何發展地方特色，讓東、西部更均衡是未來努力的方向。

林全說，雖然有人抱怨，但抱怨是進步的動力，不要有負面的想法。

此外，針對陸客銳減，花蓮觀光面臨困境。林全受訪表示，觀光是全面性問題，政府提新台幣300億元優惠貸款只是拯救觀光項目之一，還有長期、短期的治標治本的方案。日前政務委員張景森已經提出整合計畫，包括增加觀光客源、鼓勵國民旅遊等，不是只有紓困一個方案。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙表示，花蓮榮家成立已64個年頭，總面積9公頃多，安養榮民253人、養護榮民132人，榮民平均年齡84.6歲；配合長照政策，實現在地老化。

林全中午陪同榮民用餐，參加慶生會切蛋糕，並致贈加菜金和月餅，提前祝賀長輩中秋節快樂。1050910

(中央社)