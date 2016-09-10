恭喜！陳子玄曝雙喜 去年密嫁陳建隆現懷胎3月啦！

陳子玄宣布去年跟陳建隆結婚。（圖／取自陳子玄臉書）

陳子玄秀出3個月寶寶照片。（圖／取自陳子玄臉書）

陳子玄分享結婚證明書。（圖／取自陳子玄臉書）

陳建隆同步發文宣布喜訊。（圖／取自陳建隆臉書）

陳建隆、陳子玄今宣布將迎接家中新成員。（圖／中時資料照片）

25歲本土劇女星陳子玄曾在《世間情》、《甘味人生》中有亮眼表現，今(10日)稍早她在臉書自曝雙喜，坦承去年3月26日和40歲同為演員的陳建隆秘密登記結婚，小倆口低調享受婚姻生活一年半，陳子玄如今已懷有3個月身孕，「謝謝愛我的你們，希望你們愛著我，也愛我的老公和即將報到的我的寶寶」。

陳子玄剛剛在臉書鄭重向外界介紹與陳建隆已經結婚一年多，兩人因為都有想要成家的信念，所以越走越近，「我們在家裡的倉庫決定了要在一起一輩子的這件事」，「今天之前我們一直很低調，我們沒拍婚紗、沒有宴客，這件事只有雙方直系親屬知道。公開這個消息，可能讓大家覺得驚訝！但我更希望在驚訝之餘，得到大家的祝福⋯⋯」。

陳子玄說，剛開始初見陳建隆，本來只是覺得是為出道20多年的前輩，沒想到兩人會來電結婚，雖然相差15歲，但雙方相當契合，對她而言是最美好的禮物，兩人去年登記結婚後，陳建隆已淡出演藝圈，開始經營自己的新事業，為了給陳子玄更穩定的生活，兩人日前發現懷孕，她感謝公司的支持栽培，也感謝家人的照顧，「也請大家不要擔心，結婚生小孩是人生的另一個階段，會讓我更加成長」。

陳子玄臉書全文如下：

大家午安

我要鄭重為大家介紹陳建隆先生，我的老公。

在2015年3月26日我們完成結婚登記

是的，我已經結婚一年多了

在2016年6月我們的第一個寶寶棉花糖來報到了，我們真的非常開心

我們因為擁有共同的信念「想要一個家」，而越走越近。

我們在家裡的倉庫決定了要在一起一輩子的這件事。

謝謝大家一直以來對我的支持，請原諒我今天才跟大家分享我們的喜悅。

今天之前我們一直很低調，我們沒拍婚紗、沒有宴客，這件事只有雙方直系親屬知道。公開這個消息，可能讓大家覺得驚訝！但我更希望在驚訝之餘，得到大家的祝福⋯⋯。

陳建隆對我來説，原本只是位出道20幾年的前輩，甚至曾是我眼中老派到不行的大叔，和他結婚生子在我的人生規劃中，是從沒想過的意料之外。

在經過更多相處之後，我真心感謝老天爺讓我遇見他，雖然相差15歲但我們相當契合，這真的是很美好的事情

結婚後建隆已經淡出演藝圈，目前開始經營自己的新事業，他說要當我安定、實際的靠山，我真的很感動，結婚生完寶寶後的我會繼續演戲，建隆也支持我在所喜歡的演藝工作繼續努力。

懷孕已經三個多月，我的爸爸很擔心工作時身旁的人沒有辦法注意孕婦的狀況，選在此刻公開，也讓我的家人安心。

謝謝我的經紀公司三立藝能的每一位，對我包容與照顧，也給我如家人一般的愛，讓我在人生展開重要新頁的時候，得到很重要的支持，感謝你們一手栽培我⋯

也請大家不要擔心，結婚生小孩是人生的另一個階段，會讓我更加成長。

謝謝愛我的你們，希望你們愛著我，也愛我的老公和即將報到的我的寶寶

(中時電子報)