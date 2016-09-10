SBL》達欣226長人布拉爾曝光 愛玩寶可夢

練球結束，布拉爾（前右）開心與隊友擊掌。（陳怡誠攝）

身高226公分體重163公斤「印度姚明」布拉爾(右)10日在隊友貼身防守輕鬆單手勾射得分。（陳怡誠攝）

能想像一下1名226公分長人走在台北街頭玩寶可夢的樣子嗎？別懷疑，或許你真能碰上！台北達欣新簽約的印度籍洋將布拉爾，10日首次跟隨球隊練習曝光，布拉爾說：「我喜歡一個人到處逛逛，順便可以玩我最愛的寶可夢！」

即將成為SBL史上最高洋將的布拉爾，在加拿大多倫多出生，曾替加拿大國家隊打過U18美錦賽與U19世錦賽，且於2015年短暫打過NBA國王隊3場比賽，場均只拿0.7分、0.3籃板，上季他在NBA發展聯盟打球。

雖抵台不滿1周，布拉爾表示早已克服時差問題，感覺一切都很好，這裡的隊友也很親切，都試著用英文跟他打招呼，「只是我聽教練(達欣總教練邱大宗)說，這裡比賽節奏與速度很快，我想在NBA也一樣，我沒問題的。」

為了迎接這名月薪初估3萬美元的長人，達欣也在台北京站樓上租了酒店式公寓，甚至特地準備加長型床鋪，為了找尋他的22號球鞋(40公分)，達欣高層更是傷透腦筋，只好拜託NIKE透過管道從加拿大寄來球鞋應急。

不過布拉爾看來相當適應台北環境，「我發現台北人都很友善，我習慣一個人到處逛逛，只是到現在還不敢嘗試台灣食物，暫時仍以美式食物或是自己煮居多，放心吧，我很快就會嘗試看看的，這點我有信心。」

說起寶可夢，布拉爾眼睛隨即發亮，因為先前在加拿大，幾乎找不到補充寶物的驛站，沒想到台北到處都是，「我連忙打電話給姊姊說這裡真棒，路上也很多人玩，我已經23級了。」他的隊友也透露，布拉爾也是電玩「2K17」高手。

(中時電子報)

身高226公分體重163公斤的布拉爾所穿的籃球鞋為美製22號尺寸驚人。（陳怡誠攝）