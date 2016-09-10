蕭新煌：窮一點才是好台灣國民黨的開始
政治大學東南亞研究中心執行委員會主席蕭新煌今天表示，中國國民黨沒有不當、不義黨產後才能重生，「窮一點的國民黨，才是一個好的台灣國民黨的開始」。
民主進步黨舉辦2016亞洲民主論壇「民主的力量:東南亞政治與公民參與」，邀蕭新煌演講「台灣的民主之路」。
蕭新煌表示，黨產處理是一個開始，黨產不處理，就表示不公不義的政治權利會繼續存在且認為理所當然；國民黨如果有錢，且錢不乾不淨，國民黨大概很難翻身。
蕭新煌會後受訪說，他相信只有窮一點的、沒那麼有錢的國民黨，才是國民黨的新生；那麼有錢，但錢可能來自不公不義，絕對不是國民黨之福。
他說，政黨政治的體質，只有大家都不是那麼有錢，才能真正做事。1050910
(中央社)
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