像與機器人對打 魏美惠帕運拒絕投降

相較國外選手能專職打球，練就如機器人般的功力，中華隊帕運桌球選手魏美惠只能在工作之餘練球，讓她感嘆站上球場，「好像人在打機器人」，奪牌雖不易但她拒絕投降，表示會盡全力去打。

目前在台中法院擔任執達員的魏美惠，30歲有固定工作後，才開始尋求適合自己的運動，剛開始她參加晨泳隊，但是因為體力不好，早晨游泳又太冷，加上身障的關係要換穿泳衣也很麻煩，所以改打桌球並一直持續至今。

2000年雪梨帕運，魏美惠首次當上帕運國手就和隊友一起拿下團體賽銅牌，2004年的雅典帕運，魏美惠表現更上層樓，除在個人賽獲得銅牌，也在團體賽進帳一面銀牌，2008年的北京帕運、2012年的倫敦帕運她也都沒缺席，連同這次的里約奧運，她已經連續參加5屆的帕運。

魏美惠回憶，2000年是她首次參加帕運，當時雖從未想過自己能站上這個最高殿堂，但上場就拚命打，正如初生之犢般什麼都不怕，在團體賽獲得銅牌後她練得更勤，才能在雅典拿下個人賽銅牌、團體賽銀牌。

翻開規則可以發現，能進軍帕運的僅世界12名最頂尖的選手，而除了5大洲各1名代表，再扣除外卡、配對名額，剩下的5張門票才由全世界所有的好手一同爭取，競爭激烈的程度可想而知。

在此之前，要獲得帕運參賽資格，選手必須在帕運前的兩年內參加足夠的國際賽、獲得足夠的積分，才有機會與其他世界頂尖選手爭奪參賽資格，魏美惠在資源不充裕，苦無太多出國參賽機會的情況下，只能在1年的時間內拚命出國比賽、瘋狂拚搶積分。魏美惠說，用1年的時間拚2年的積分，確實很辛苦，壓力也很大」。

除此之外，魏美惠也提到，現在世界各國的選手都走向職業化，選手在政府、企業的支持下都能專心打球，像中國大陸選手就因此每天能練上幾乎7小時，打起球來幾乎已像機器人。

台灣的選手沒有這樣的環境，大家必須在工作之餘找機會練球，像她每週只有3天能練球，每週大約僅有1小時能與教練對練，這讓她對上中國大陸選手，彷彿像「人與機器人對打般」，處於絕對的劣勢。

魏美惠坦承，已經打第5次帕運，算一算也過了20年了，身體狀況隨年齡增加，已不如當年處在巔峰，現在面對外國選手難免力不從心，這次想奪牌雖不容易，但她絕對會盡全力去打。

魏美惠表示，她其實不知道為何能有這樣堅強的信念，讓她在面對每年都要打大比賽，及反覆進行枯燥的訓練，「或許就是挑戰自己，想看看自己的極限在哪裡吧」。1050910

(中央社)